الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري

الحسكة- سانا

واصل الاحتلال الأمريكي عمليات السطو المسلح على الثروات السورية في المناطق التي يحتلها في الجزيرة، وأخرجت قواته رتلاً من عشرات الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق باتجاه قواعده في العراق.

وأفادت مصادر أهلية من ريف اليعربية بالقرب من الحدود العراقية لمراسلة سانا بأن رتلاً مؤلفاً من 30 صهريجاً خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي خلال الساعات الماضية متجها إلى قواعد الاحتلال في الأراضي العراقية.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأسبوع الماضي مئات الأطنان من النفط الذي سرقته من حقول الجزيرة إلى قواعدها في الأراضي العراقية.

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