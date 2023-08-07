المواصلات الطرقية: العمل مستمر لتأمين احتياجات الطرق من الشاخصات المرورية

دمشق-سانا

تواصل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية دراسة حاجة محاور الطرق المركزية من الشاخصات، وفق الكود الصادر عن المؤسسة عام 2009 تبعاً لأهمية درجة الطريق ( أتوستراد محاور رئيسية) والغزارات المرورية عليه والمواقع التي تتكرر بها الحوادث، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الشرطية بالمحافظات، وفقا لمدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المكلف المهندس جرجس بشارة.

ولفت بشارة في تصريح لـ سانا إلى أهمية التعاون مع الدول الصديقة لتأمين مستلزمات معمل الشاخصات الطرقية، وضرورة إجراء مسابقة لتعيين عمال لورشات هندسة المرور وزيادة الاعتمادات المخصصة للسلامة المرورية، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أهمية دعم ومؤازرة الوحدات الإدارية والشرطية والمجتمع في ملاحقة كل من يعبث أو يخرّب أو يسرق الشاخصات الطرقية كونها وجدت لسلامة الجميع.

وبين بشارة أنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري تصنيع نحو 8000 إشارة طرقية، وتركيب نحو 5100 إشارة، فيما تم تخطيط 10 كيلومترات بدهان ثيرموبلاستيك الطرقي، وهناك 10 كيلومترات قيد الإعداد.

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