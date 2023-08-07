الخارجية الفلسطينية: تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الأممية يفاقم جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة يفاقم جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ويهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الاقتحامات الوحشية والاغتيالات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومستوطنوه في عموم أنحاء الضفة الغربية والتي خلفت المزيد من الشهداء والجرحى، كان آخرهم استشهاد ثلاثة شبان في جنين أمس، واستشهاد الفتى رمزي حامد (17) عاماً من بلدة سلواد اليوم، متأثرا بإصابته برصاص مستوطن قبل أيام.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه الاقتحامات والجرائم جزء لا يتجزأ من سياسة الاحتلال القائمة على استباحة القدس وباقي مناطق الضفة الغربية، خدمة لأغراض استعمارية تتعلق بتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد بتفجير الأوضاع، ما يستدعي تحركاً من المجتمع الدولي لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وتطبيق القرارات الأممية وإنهاء الاحتلال.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency