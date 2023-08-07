ثلاثة شبان تجمعهم الخبرة وحب التعليم والتدريب في مشروع متناهي الصغر بالسويداء

السويداء-سانا

“نحن شركاء في صنع النجاح”.. هذا ما وضعه الشبان فادي الفرنان وسمر عصفور ورنا النصار من محافظة السويداء عنواناً لهم للانطلاق بمشروعهم متناهي الصغر المتمثل بمركز لتدريب وتأهيل الشباب، وتقديم الاستشارات الخدمية الطلابية والاقتصادية.

المشروع الذي انطلق فعلياً مع بداية العام الحالي جاءت فكرته حسب سمر بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجاتها، وأهمية التعلم والتدريب لتطوير مهارات الشباب بغض النظر عن أي مسألة مادية، وانطلاقاً من وجود خبرة سابقة مكتسبة لديهم بالعمل في هذا المجال وكونها وفادي من خريجي كلية التجارة والاقتصاد باختصاصات مختلفة، فقد تلاقت شهادتهم الأكاديمية مع تميز رنا بالإدارة وحبهم جميعاً للتدريب والتعليم.

ويتم ضمن المشروع كما ذكرت الشابة سمر خلال حديثها لـ سانا الشبابية العمل على تكثيف الجهود وتكريس الكوادر والخبرات لتزويد الطلاب، وخاصة الجامعيين والخريجين بالأدوات اللازمة لمساعدتهم على تطوير إمكانياتهم نحو الأفضل.

وحسب رنا فإن المشروع يعمل على توفير معلومات حول الفرص التعليمية المتاحة والمتطلبات، وتقديم المشورة للطلاب لاختيار الدورات المناسبة لاختصاصهم ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية والتواصل بانتظام معهم، وتقييم أدائهم وتعزيز نموهم وتطويرهم والسعي لمتابعتهم، وتأمين فرص عمل لهم من خلال التشبيك مع العديد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية.

حب العمل وإفادة الآخرين هذا ما يسعون إليه كفريق شبابي أصحاب مشروع تنموي كما أوضحت رنا، مؤكدة أهمية التشجيع على المشاريع الشبابية المشتركة كونه يتحقق من خلالها التكامل في الرؤى والأفكار وإدارة الأهداف.

وإحداث المركز يمثل بالنسبة للشاب فادي مشروعاً مشتركاً هادفاً للمساهمة في تنمية المجتمع، وتطوير فكر الشباب ودعمهم لإعداد المشاريع والانطلاق بقوة نحو السوق، وذلك عبر ما يقدم فيه من دورات تأهيل وتدريب واستشارات خاصة بإشراف مختصين.

طموحات يحملها الشبان الثلاثة كما ذكر فادي تتمثل بتوسيع نطاق العمل ليشمل تدريبات مباشرة عبر الإنترنت، إضافة إلى إحداث فروع للمركز بالمحافظات السورية وعدد من الدول العربية خلال الفترة القادمة.

عمر الطويل

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