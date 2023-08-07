الفنانة الشابة نايا سعود تحاكي جمال الطبيعة في لوحات فنية ومصغرات قماشية

اللاذقية-سانا

عكست الفنانة الشابة نايا سعود حبها للطبيعة وتعلقها بها من خلال العديد من اللوحات الفنية التي عكست حجم قدراتها الإبداعية، وخاصة أنها ابنة أسرة فنية بارزة ساعدت على نمو موهبتها وصقلها بشكل كبير.

نايا (17 عاماً) ذكرت لنشرة سانا الشبابية أنها شغفت بالرسم منذ الطفولة بحكم أنها تعيش ضمن عائلة فنية، حيث تعلمت الرسم بداية الأمر بشكل تلقائي قبل أن تباشر باكتساب المعرفة الأكاديمية لتتجاوز بذلك الكثير من الصعوبات، وتتمكن من تطوير أدواتها على نحو متسارع.

وأشارت إلى الدعم الكبير الذي تلقته من عائلتها، الأمر الذي مكنها من تعلم جميع التقنيات الفنية والتمرس فيها، لافتة إلى أنها استثمرت ذلك كله في تجسيد طبيعة قريتها الساحرة حلبكو التي نشأت فيها، حيث اعتادت تصوير السهول والجبال وعيون الماء الرقراقة.

وبينت أنها عملت كذلك على إعادة صياغة لوحات عدة لفنانين عالميين بأسلوبها الخاص، معتمدة على ألوان الأكريليك في الرسم والتي تغدق منها في اللوحة لتسطع ألوانها الزاهية كمفردة رئيسية في جل أعمالها ولا سيما اللون الأخضر الساحر بكل تدرجاته.

وترسم نايا لوحاتها بريشة صغيرة جداً وأحياناً بالإبرة، مبينة أنها تهوى الأعمال الدقيقة كأن تصنع لوحات من القماش لا يتعدى حجم الواحدة منها مساحة كف اليد، مجسدة فيها أدق الخطوط والتفاصيل، إضافة إلى ميلها الكبير لصنع دفاتر رسم ودفاتر مختلفة بأحجام صغيرة جداً تملؤها بالرسومات المصغرة المشغولة بالإبرة.

وأشارت إلى أنها شاركت بعدة معارض جماعية كانت تقيمها والدتها الفنانة التشكيلية نجود اسعيد لطلابها في المركز الثقافي العربي في مدينة جبلة وتضم أعمال مجموعة من الأطفال والشباب وذلك بعد مشاركتها الأولى في معرض مدرسة تجمع الإناث بجبلة، حيث حققت المركز الأول لتحتفظ المدرسة بإحدى لوحاتها، لافتة إلى مشاركتها في معرض المركز الثقافي في جبلة مع فنانين يافعين.

من جانبها ذكرت الفنانة التشكيلية نجود اسعيد أن ابنتها نايا هي حقاً فنانة صغيرة بالعمر لكنها متميزة بأفكارها وقدرتها على دمج اللون، كما أنها تتمتع بخيال واسع تشكل جراء تواجدها المستمر في عالم الألوان واللوحات، وحضورها المستمر لمعارض والديها وخاصة أن والدها الفنان النحات نزار سعود دائم التشجيع والمتابعة لها، إضافة إلى مشاركتها المستمرة في المعارض والأنشطة الفنية، ما أكسبها خبرة جيدة وجعلها أكثر اطلاعا على تجارب الآخرين.

صفاء علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency