ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد بيانات أظهرت نمواً أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلباً على الدولار والعائد على سندات الخزانة، ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة.

وذكرت رويترز أن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولاراً للأوقية أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في ثلاثة أسابيع، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1977.20 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.57 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 923.75 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1262.31 دولاراً للأوقية.

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