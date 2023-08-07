7 آب 1998- تفجير سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي

دمشق-سانا

1798- الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إلى نفوذها.

1819- وقوع معركة بوياكا التي هزم فيها سيمون بوليفار الجيش الإسباني، والتي مهدت لاستقلال كولومبيا ونهاية الهيمنة الإسبانية على أمريكا اللاتينية.

1867- تغيير اسم حاكم مصر، حيث أصبح يلقب بالخديوي وظل هذا اللقب سائداً حتى عام 1914 عندما تغير إلى سلطان.

1941- الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين يتولى القيادة العليا لكل الجيوش السوفييتية في الحرب العالمية الثانية.

1960- الإعلان عن استقلال ساحل العاج عن فرنسا.

1963- مجلس الأمن يحذر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من إرسال أسلحة إلى جنوب أفريقيا كوسيلة من وسائل الضغط على الحكومة هناك لإنهاء سياسة التمييز العنصري.

1998- تفجير سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي، ما أدى إلى مقتل 224 شخصاً، وإصابة 4500 آخرين.

2010- خوان مانويل سانتوس يتولى رئاسة كولومبيا رسمياً خلفاً لألفارو أوريبي بيليث.

من مواليد هذا اليوم…

1904- رالف بنش، دبلوماسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1950.

1933- إلينور أوستروم، اقتصادية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2009.

من وفيات هذا اليوم…

479- الإمبراطور يورياكو إمبراطور اليابان.

1941- روبندرونات تاكور، أديب هندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1913.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني في ساحل العاج.

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