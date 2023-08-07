7 آب 1998- تفجير سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي

دمشق-سانا
1798- الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إلى نفوذها.
1819- وقوع معركة بوياكا التي هزم فيها سيمون بوليفار الجيش الإسباني، والتي مهدت لاستقلال كولومبيا ونهاية الهيمنة الإسبانية على أمريكا اللاتينية.
1867- تغيير اسم حاكم مصر، حيث أصبح يلقب بالخديوي وظل هذا اللقب سائداً حتى عام 1914 عندما تغير إلى سلطان.
1941- الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين يتولى القيادة العليا لكل الجيوش السوفييتية في الحرب العالمية الثانية.
1960- الإعلان عن استقلال ساحل العاج عن فرنسا.
1963- مجلس الأمن يحذر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من إرسال أسلحة إلى جنوب أفريقيا كوسيلة من وسائل الضغط على الحكومة هناك لإنهاء سياسة التمييز العنصري.
1998- تفجير سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي، ما أدى إلى مقتل 224 شخصاً، وإصابة 4500 آخرين.
2010- خوان مانويل سانتوس يتولى رئاسة كولومبيا رسمياً خلفاً لألفارو أوريبي بيليث.
من مواليد هذا اليوم…
1904- رالف بنش، دبلوماسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1950.
1933- إلينور أوستروم، اقتصادية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2009.
من وفيات هذا اليوم…
479- الإمبراطور يورياكو إمبراطور اليابان.
1941- روبندرونات تاكور، أديب هندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1913.
أعياد ومناسبات..
اليوم الوطني في ساحل العاج.
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