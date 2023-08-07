باروبيك: من الصعب هزيمة روسيا وأوروبا هي المتضرر الأكبر من العقوبات

براغ-سانا

أكد رئيس الحكومة التشيكية السابق ييرجي باروبيك أن العقوبات الغربية ضد روسيا انعكست سلباً ضد مواطني دول الاتحاد الأوروبي، وأنه من العبثية الاستمرار بهكذا سياسة.

وقال باروبيك في مقال نشره اليوم على موقع قضيتكم الإلكتروني: إن التوصل إلى حل سلمي للأزمة سيسمح بحل الكثير من المشاكل المتفاقمة الآن في أوروبا، لافتاً إلى أن العديد من الدول الأوروبية، ومنها تشيكيا شهدت خلال العامين الماضيين تراجعاً عميقاً في مستوى المعيشة.

وأشار إلى أن روسيا على خلاف العديد من الدول الأوروبية وبالرغم من العقوبات التي فرضت عليها تظهر استقراراً في الميزانية، وفائضاً كبيراً في التجارة الخارجية، ومقدرة دفع إيجابية وعملة قوية نسبياً، كما أن نسبة التضخم فيها أقل بكثير مما هو سائد الآن في دول الاتحاد الأوروبي.

واعتبر أنه من الصعب هزيمة دولة مثل روسيا كونها تمتلك كل أنواع الثروات الطبيعية، ولسكانها خصوصية تسمح لهم بتحمل كل النواقص من أجل المصلحة القومية للبلاد.

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