مظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك احتجاجاً على استمرار الغرب بتسليح نظام كييف

نيويورك-سانا

تظاهر ممثلو عدد من الحركات الدولية والأمريكية قرب مبنى الأمم المتحدة وسط مدينة نيويورك، احتجاجاً على استمرار الدول الغربية بتسليح ودعم نظام كييف.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن المظاهرة حملت شعار “الإنسانية من أجل السلام”، حيث تجمع أكثر من 100 شخص في الساحة المجاورة للمنظمة الأممية حاملين ملصقات كتب عليها “محادثات السلام” و”الناتو يدمر، لكن بريكس تعمر” و”أوقفوا تسليح وتمويل أوكرانيا”، إضافة إلى اقتباسات من اجتماعات القمة الروسية الإفريقية.

من جهتها أعربت المرشحة المستقلة لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات 2024 ديانا ساير عن ثقتها بأن محادثات السلام بشأن أوكرانيا ممكنة، داعية إلى استعادة وتحسين العلاقات الأمريكية مع روسيا.

وأحيا المتظاهرون أيضاً ذكرى القصف النووي الأول في تاريخ البشرية، الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في الحرب العالمية الثانية.

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