مصرع 24 شخصاً إثر سقوط حافلة في واد بالمغرب

الرباط-سانا

لقي 24 شخصاً مصرعهم اليوم إثر سقوط حافلة صغيرة كانت تقلهم في واد على طريق جبلي في إقليم أزيلال وسط المغرب.

وقالت سلطات الإقليم لوكالة فرانس برس: “إن الحافلة التي قضى جميع ركابها كانت متجهة الى السوق الأسبوعية في مدينة دمنات، حيث انقلبت على أحد المنعطفات وسقطت في واد عميق على طريق جبلي خطير”، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق بالموضوع لتحديد ملابسات هذه المأساة.

بدوره قال مدير مستشفى دمنات يوسف مخلوفي: “كل من كانوا في الحافلة ماتوا، أحدهم نقل للمستشفى في حال خطرة، وللأسف توفي متأثراً بجروحه” لافتاً إلى أنه من بين الضحايا إمرأتان وطفل.

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