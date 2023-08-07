مبادرة مجتمعية لتكريم أوائل الشهادتين وبعض المدرسين المتقاعدين في بصرى الشام

درعا-سانا

أقامت لجان الأحياء الشعبية والمجتمع المحلي بالتعاون مع مجلس مدينة بصرى الشام المهرجان المركزي الأول لتكريم أوائل الثانوية العامة بكل فروعها والتعليم الأساسي وبعض المدرسين المتقاعدين، وذلك على المسرح الموسيقي الأثري.

مدير المهرجان الدكتور فضل الحميدان أوضح في تصريح لمراسل سانا أن فكرة هذه التظاهرة الفنية والأدبية جاءت من خلال بعض المغتربين، الذين أبدوا استعدادهم الكامل لرعايتها والاستمرار فيها كل عام، وقدموا مخصصات مالية لدعم المتفوقين ورعايتهم وتكريم المدرسين المتقاعدين.

نرفت مقداد مديرة ثانوية الشهيد الخليل لفتت إلى أن المبادرة جاءت في ظل ظروف صعبة تعيشها البلاد نتيجة الحصار الجائر المفروض عليها.

المدرس المتقاعد محمد خليل متقاعد رأى أن التكريم لفتة طيبة، معرباً عن سعادته وتمنياته للمهرجان بالنجاح والاستمرار في السنوات القادمة.

الطالبة يارا المقداد من الأوائل في الشهادة الثانوية الفرع العلمي أعربت عن شكرها لكل القائمين والمعلمين لإنجاح المبادرة، وشكرت لجان المجتمع المحلي التي تسهر على تقديم كل ما يمكن لتحقيق تضامن اجتماعي فعال.

عبد الرحمن قاسم من الأوائل في الشهادة الثانوية الفرع العلمي لفت إلى أن التكريم هو حافز لاستمرار التفوق في الدراسة الجامعية القادمة.

الطالب ناصر مقداد من أوائل شهادة التعليم الأساسي أكد أن المهرجان يشكل محطة مهمة في بناء علاقات اجتماعية جيدة في ظل الظروف الحالية.

رئيس مجلس المدينة سليمان الشحمة أشار إلى أن التكريم هذا العام اقتصر على متفوقي الشهادتين وبعض المدرسين المتقاعدين، بينما سيتم التوسع به مستقبلاً ليشمل المتفوقين جامعياً وأصحاب الكفاءات والمبدعين.

وتخلل المهرجان فقرات فنية تراثية للفنون الشعبية، وتم في نهايته تقديم الجوائز المادية والمعنوية للمكرمين والذي بلغ عددهم 18 شخصاً.

رضوان الراضي

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