مصرع ثلاثة أشخاص وفقدان 30 إثر تحطم قاربين قبالة سواحل إيطاليا

روما-سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وفقد 30 آخرون إثر غرق قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية عن خفر السواحل قوله في بيان: “إنه تم انتشال ثلاث جثث بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وامرأة حامل، بينما لا يزال 30 شخصاً على الأقل في عداد المفقودين بعد غرق قاربين للمهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا”.

وأضاف البيان: “إنه تم إنقاذ 57 شخصاً آخرين”.

ووفقاً لشهادات الأشخاص الذين تم إنقاذهم كان هناك 42 شخصاً في أحد القوارب التي تقل مهاجرين من إفريقيا، و48 شخصاً في القارب الآخر، وكان البحر الهائج السبب وراء الحادث، حيث بلغ ارتفاع الأمواج 4 أمتار.

ووفقاً لوزارة الداخلية الإيطالية وصل 91964 شخصاً عن طريق القوارب حتى الرابع من آب الجاري، أي أكثر من ضعف العدد بالتاريخ نفسه من عام 2022، وأكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2021.

وبحسب منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة غرق أكثر من 20 ألف مهاجر أو فقدوا في البحر المتوسط منذ عام 2014 أثناء محاولتهم بلوغ أوروبا.

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