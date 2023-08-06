العاصفة المدارية يوجين تشتد قبالة سواحل المكسيك

مكسيكو سيتي-سانا

اشتدت قوة العاصفة المدارية يوجين في المحيط الهادئ، قبالة سواحل المكسيك اليوم.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مركز الأعاصير الوطني الأمريكي قوله: إن “مركز العاصفة كان على بعد نحو 205 كيلومترات جنوب غرب منتجع باجا في لوس كابوس، وبلغت سرعة الرياح 110 كيلومترات بالساعة، وكانت تتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 30 كيلومتراً في الساعة”.

وحذرت السلطات المكسيكية من هطول أمطار غزيرة على طول سواحل البلاد.

ومن المتوقع أن تشتد قوة العاصفة، وتتحول إلى أعصار مصحوبة بأمطار غزيرة في كاليفورنيا.

وهذه العاصفة الخامسة التي تجتاح شرق المحيط الهادئ خلال موسم الأعاصير الحالي.

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