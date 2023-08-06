الخارجية الإيرانية تطالب بمحاسبة الصهاينة وحماتهم على جرائمهم بحق الأطفال الفلسطينيين

طهران-سانا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية ضرورة محاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي وحماته الغربيين على جرائمهم بحق الأطفال الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في حسابه على منصة إكس “تويتر سابقاً” اليوم: “بينما يشعر بعض مسؤولي الأمم المتحدة بالقلق من تأجيل بدء مدارس الأطفال الفلسطينيين في لبنان، فإن الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين نشرت إحصاءات تظهر أن الكيان الصهيوني قتل 31 طفلاً في الضفة الغربية و6 في قطاع غزة في عام 2023 فقط”.

وأضاف كنعاني: “على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية توفير الحماية الكاملة للفلسطينيين وخاصة الأطفال على الفور، ومحاسبة الصهاينة وحماتهم الغربيين على جرائمهم”.

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور طالب في وقت سابق مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، لوقف الجرائم اليومية لقوات الاحتلال ومستوطنيه بحق الأطفال الفلسطينيين من قتل واعتداءات واعتقال، وضرورة تسليم جثامين الأطفال الشهداء التي يحتجزها والبالغة 14 لذويهم.

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