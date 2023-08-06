تربية النحل وأهم الآفات التي تصيبه ضمن دورة تدريبية في حمص

حمص-سانا

نفذت مديرية زراعة حمص دورةً تدريبيةً للفنيين تحت عنوان “تربية النحل وأهم الآفات التي تصيبه”.

وتضمنت الدورة محاور تتعلق بالتعريف بمكونات الخلية وأنواعها ومواصفاتها، ومراحل تطور الحضنة والكشف على الخلية والتغذية وأدوات النحال، وأمراض النحل وطرق مكافحتها، إضافةً إلى جولة عملية لمركز النحل للتعرف على آلية العمل فيه.

وأشار المهندس يونس حمدان مدير زراعة حمص إلى أهمية التغذية التكميلية للنحل خلال أشهر الصيف، نتيجة النقص في تنوع النباتات المزهرة المتاحة للتلقيح، إضافةً إلى ضرورة رصد مستويات الإصابة بالأمراض، وتوفير الظل المناسب للخلايا، والتأكد من وصول النحل إلى مصادر مياه آمنة وخاصةً في الفترات الحارة.

وأكد حمدان ضرورة التأكد من وجود فتحات مناسبة لتهوية خلايا النحل، واختيار مكان المناحل في مناطق خالية من الملوثات البيئية، كمبيدات الآفات والمعادن الثقيلة وغيرها.

صبا خيربك

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