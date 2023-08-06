ضبط نصف طن من المخدرات بعملية أمنية في العراق

بغداد-سانا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم ضبط نصف طن من المخدرات بعملية أمنية كبرى في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الوزارة قولها في بيان: إن العملية أسفرت عن تفكيك أبرز شبكة للاتجار بالمخدرات تتكون من 8 أشخاص، وهي شبكة موردة ومصدرة لحبوب الكبتاغون المخدرة، ويمتد نشاطها إلى وسط وجنوب وغربي البلاد، إضافةً إلى ضبط 450 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة و 50 كيلوغراماً من مادة الأفيون المخدرة.

وكانت قيادة قوات حرس الحدود العراقي أعلنت الشهر الماضي عن إحباط محاولة إدخال مادة الكريستال المخدرة في مدينة البصرة جنوب البلاد.

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