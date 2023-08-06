بالتعاون مع المنظمات الدولية والأهلية.. مجلس بلدة السهوة ينفذ عدداً من المشاريع الخدمية

درعا-سانا

أنهى مجلس بلدة السهوة بريف درعا بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية تنفيد عدد من المشاريع الخدمية، منها إعادة تأهيل وترميم مدرستين ومشروع إنارة الطريق الرئيسي بالطاقة الشمسية عبر تركيب 15 جهازاً للإنارة.

وبين رئيس مجلس البلدة غسان الديات في تصريح لمراسل سانا أن الهلال الأحمر العربي السوري سيباشر خلال الأسابيع المقبلة ترميم نحو مئة منزل متضرر من الإرهاب بعد الانتهاء من أعمال الإحصاء التي نفذها متطوعو الهلال، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة لمياه الشرب بصدد تركيب غاطستين لآبار المياه المغذية للبلدة.

رضوان الراضي

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