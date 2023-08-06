مدارس أبناء وبنات الشهداء تكرم طلابها المتفوقين بشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة

دمشق-سانا

كرمت مدارس أبناء وبنات الشهداء بالتعاون مع محافظة دمشق اليوم طلاب المدارس الداخلية لأبناء وبنات الشهداء المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي.

تخلل التكريم الذي شمل 13 طالباً وطالبة وأقيم على مدرج مدارس بنات الشهداء في المزة عروض مسرحية وطنية وشعبية وفقرات غنائية لكورال أبناء وبنات الشهداء، وتوزيع شهادات التقدير على المكرمين.

وأوضحت مدير المدارس الداخلية لأبناء وبنات الشهداء اللواء لميس رجب في تصريح لـ سانا أن تكريم أبناء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر يعكس الحرص الدائم على تشجيعهم لمتابعة تحصيلهم العلمي، وتحقيق طموحاتهم في بناء مستقبل مشرق، وهو تقدير للجهود المبذولة من قبل الطلاب والكوادر التدريسية في مدارس أبناء وبنات الشهداء التي أشرفت على سير العملية التعليمية خلال العام، مؤكدة أن الطلبة يحملون رسالة آبائهم الذين ضحوا بدمائهم دفاعاً عن الوطن.

بدوره محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي اعتبر أن التكريم حصيلة اجتهاد هؤلاء الطلبة ليواصلوا تفوقهم لأنهم مستقبل سورية، مشيراً إلى جهود الكوادر الإدارية والتدريسية.

من جهتها مدير ثانوية بنات الشهداء بتول محمد لفتت إلى أن نسبة نجاح المتقدمين من أبناء وبنات الشهداء للشهادتين الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي والتعليم الأساسي بلغت 100 بالمئة.

بدورهم عبر عدد من الطلبة عن سعادتهم بالتكريم الذي يشكل دافعاً للنجاح ومتابعة التحصيل العلمي، مؤكدين السير على نهج الآباء في إعلاء راية الوطن مهما كانت الظروف، وتحقيق التفوق الدائم.

حضر التكريم مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام كامل بري، وحشد من الطلاب والأهالي.

يارا شاهين

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