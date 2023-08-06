اتفاقية لتأسيس وإطلاق منارة حلب ضمن مدرسة سيف الدولة في حلب القديمة

حلب-سانا

وقعت محافظة حلب والأمانة السورية للتنمية اتفاقية تعاون لتأسيس وإطلاق منارة حلب القديمة ضمن مدرسة سيف الدولة في حلب القديمة تهدف إلى استلام وتشغيل وتفعيل مبنى المدرسة الذي تم الانتهاء من إعادة ترميمه مؤخراً لتأسيس وإطلاق المنارة القديمة كمركز مجتمعي ثقافي خدمي واقتصادي.

ووفقاً للاتفاقية التي وقعها محافظ حلب حسين دياب والمدير التنفيذي للأمانة شادي الالشي فإنه سيتم توظيف إمكانات المنارة سعيا لتحقيق التنمية وبناء قوتها من الشراكات المتنوعة، التي تعمل ضمن التوجه العام لتفعيل المدينة القديمة بالشكل الأمثل مع توظيف طاقات وإمكانيات أهلها في النهوض لإحياء كامل حلب القديمة وأسواقها.

وستكون المنارة حسب الاتفاقية مركزا لتقديم الخدمات، وإقامة الأنشطة المجتمعية الخاصة بالأمانة السورية للتنمية وتخصيصها كمقر لفريق العمل المعني، إضافة إلى الخدمات الحكومية التي تخص مدينة حلب القديمة بهدف الوصول إلى كامل أحياء المدينة القديمة، وفق خطط تنموية متفق عليها بين الطرفين ووفقاً للقرارات التي ستصدر عن الفريق المعني.

وفي تصريح للصحفيين أوضح محافظ حلب أن المنارة ستكون مركزاً مجتمعياً واقتصاديا مهماً يقدم الخدمات المجتمعية والحكومية وكل التسهيلات والاستشارات اللازمة للأهالي، مؤكداً أهمية تكامل الجهود لإعادة إحياء المدينة القديمة التي تعرضت أسواقها وخاناتها للدمار والتخريب الممنهج خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية.

من جانبه بين مدير الأمانة السورية للتنمية بحلب المهندس جان مغامز أن منارة حلب القديمة منارة تخصصية تمثل استمرارا للورشات التي كانت تقام ضمن مدرسة سيف الدولة بهدف تقديم كل الخدمات للأحياء القديمة، فيما لفت مدير مديرية الآثار والمتاحف بحلب الدكتور صخر علبي إلى أهمية المنارة القديمة كونها تشكل مركزاً لخدمات المواطن ولتوفير المعلومات عن مدينة حلب وتاريخها العريق.

مدير منارة حلب القديمة ياسر مهملات أوضح أن المنارة هي مركز لإعادة إحياء حلب القديمة وتشكل قاعدة بيانات لتوثيق المدينة القديمة، ومرجعاً للباحثين المهتمين بالتراث ومركزاً لفعاليات التراث المادي واللامادي.

بريوان محمد

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