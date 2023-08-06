الغباش يبحث مع السفير التونسي والقائم بأعمال السفارة السودانية بدمشق سبل التعاون في المجال الصحي

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع محمد بن البشير المهذبي السفير المفوض فوق العادة للجمهورية التونسية لدى سورية، وطارق عبد الله علي القائم بأعمال السفارة السودانية بدمشق سبل التعاون في المجال الصحي.

وأعرب الوزير الغباش والسفير المهذبي في اجتماع عقد في وزارة الصحة عن رغبة البلدين في تعزيز التعاون الصحي، مبينين أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقاً، من خلال تبادل الخبرات والزيارات الفنية، إضافة إلى اجتماعات الخبراء عن بعد، للاستفادة من التجربة التونسية في مواجهة الأمراض المستجدة والرعاية الصحية الأولية والتلقيح والصناعات الدوائية.

الوزير الغباش أشار إلى المواقف الإيجابية لتونس تجاه سورية، والتي تعززت بمسارعتها إلى تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري على إثر الزلزال الذي ضرب سورية في الـ 6 من شباط الماضي.

من جانبه نوه المهذبي بضرورة استئناف التعاون الصحي، وإجراء توءمة بين عدد من المؤسسات الاستشفائية، والاطلاع عن كثب على الإجراءات التي اتخذها البلدان لمجابهة الطوارئ الصحية، وخاصة تسريع عملية التلقيح.

وفي سياق متصل، لفت وزير الصحة خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السودانية إلى العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، مبدياً استعداد الوزارة للتنسيق والتعاون في مجال الصناعات الدوائية.

بدوره لفت علي إلى أهمية تعزيز واستمرار التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، مؤكداً أن العلاقات السورية السودانية شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن التضامن القوي بين الدولتين في ظل الظروف التي تعيشانها.

بشرى برهوم وراما رشيدي

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