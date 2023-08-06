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مصرع ستة أشخاص وفقدان آخرين جراء الأمطار الغزيرة شمال شرق الصين

2023-08-06

بكين-سانا

لقي ستة أشخاص مصرعهم وما زال أربعة في عداد المفقودين، بعد هطول أمطار غزيرة في مدينة شولان بمقاطعة جيلين شمال شرق الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية قولها اليوم: “إن ستة أشخاص لقوا مصرعهم، بينما اعتبر أربعة أشخاص آخرين فى عداد المفقودين جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة شولان بمقاطعة جيلين، إلى جانب إجلاء نحو 18916 شخصاً مع إنشاء 21 مرفقاً مؤقتاً لإعادة التوطين، كما أعادت قوات الإنقاذ تشغيل 85 مرفق كهرباء و 26 مرفق اتصالات.

وتشهد مدينة شولان أمطاراً مستمرة منذ ليل الثلاثاء الماضي، حيث بلغ متوسط منسوب هطول الأمطار فيها 111.7 ملم.

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