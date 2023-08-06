منصور يدعو لوقف جرائم الاحتلال بحق الأطفال والشباب الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته الكاملة، لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأطفال والشباب الفلسطينيين.

وأشار منصور في رسائل وجهها اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة وفق ما ذكرت وكالة وفا إلى تعرض الأطفال والشباب الفلسطينيين بشكل يومي للقتل والاعتقال من قبل سلطات الاحتلال وتنظيمات المستوطنين الإرهابية.

وأوضح أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة مصادرة جثث الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والذين يستشهدون على الأرض الفلسطينية، لافتاً إلى احتجازها حالياً لجثامين 14 طفلاً فلسطينياً.

وحول التوسع الاستيطاني الإسرائيلي أشار منصور إلى استمرار تعرض العديد من القرى الفلسطينية لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال، إضافة إلى الاستيلاء على منازل وهدم أخرى.

وشدد على أهمية توفير الحماية الممنوحة لجميع المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، داعياً إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

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