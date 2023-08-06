روس كوسموس: نجاح اختبار محرك بلازما فائق الكفاءة للأقمار الصناعية

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” أنها اختبرت بنجاح محرك بلازما جديداً مخصصاً للعمل مع الأقمار الصناعية.

وجاء في بيان أصدرته المؤسسة اليوم ونقله موقع فيستي الإلكتروني الروسي: “تم في روسيا الانتهاء من اختبارات القبول لمحرك البلازما كي أم ـ 75 فائق الكفاءة، والمخصص لتصحيح مدارات الأقمار الصناعية في الفضاء”.

وأوضح البيان أن المحرك المذكور هو الأول من نوعه في العالم، ويعمل بجهد متسارع يزيد على 800 فولت، لافتاً إلى أن مقدار جهد هذا المحرك أكثر بمرتين ونصف تقريباً من المقادير التي أظهرتها محركات البلازما الشبيهة سواء الأجنبية أو المطورة محلياً.

وأشارت روس كوسموس إلى أن الاختبارات على المحرك المذكور جرت في مركز كيلديش التقني التابع لشركة ريشيتنيوف الروسية لصناعات الفضاء.

وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت في أيار الماضي أيضاً أن الخبراء التابعين لشركة فاكل ومركز كيلديش الروسي لصناعات الفضاء بدؤوا بإجراء أول اختبار على محرك البلازما (أس بي دي ،70 أم) الجديد، الذي يعتمد على الكريبتون والذي سيستخدم في بعض أقمار منظومة سفير التي تعمل روسيا على نشرها في الفضاء.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency