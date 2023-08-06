“تجربة أداء” العرض المسرحي السوري المشارك في الدورة الـ 57 لمهرجان مدينة الحمامات الدولي في تونس

دمشق-سانا

يتابع عرض كاستينغ “تجربة أداء” لمخرجه وكاتبه سامر محمد اسماعيل جولته الدولية عبر مشاركته في الدورة الـ 57 لمهرجان الحمامات الدولي في تونس.

وتأتي مشاركة العرض الذي أنتجته مديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة بعد مشاركته العام الماضي في مهرجان مشكال في بيروت وبعد تقديمه في مسرح الشمس في عمان بالأردن، حيث قدم كاستينغ عرضه اليوم على المسرح الأولمبي في مدينة الحمامات بمشاركة مع فرق من أمريكا وفرنسا وبلجيكا وتونس ولبنان وجنوب إفريقيا.

حضر الجمهور التونسي العرض السوري الذي لقي نجاحاً كبيراً منذ تقديمه لأول مرة على مسرح القباني في دمشق في تشرين الأول عام 2021 .

وفي تصريح لـ سانا قال إسماعيل: إن العرض المسرحي كائن ينمو وليس مجرد مخلوق يعيش خمسة عشرة يوماً على مسرح ومن ثم يدفن ديكوره وأزياءه في مستودعات رطبة، ومن حق الفنان المسرحي السوري أن يقدم عروضه في الخارج وأن يطلع العالم على تطور الفن المسرحي في بلاد مثل سورية تعيش أقسى الظروف المعيشية منذ أكثر من اثني عشرة عاماً”.

وعن كاستينغ “تجربة أداء” يوضح اسماعيل أنها مسرحية تلتقي فيها الفنون من مسرح وسينما ورسم وتقترح تجديداً يشمل كل عناصر العمل المسرحي بدءاً من النص وصولاً إلى الإخراج وفق مقاربة تقوم على إعادة صياغة القضايا الراهنة في المجتمع بعيداً عن السائد والنمطي.

ويضيف اسماعيل: إن أحداث المسرحية تسير على إيقاع هواجس مخرج يبحث عن ممثلة بعيدة عن المعايير التي باتت بمثابة السجن والتي جعلت من الممثلات نسخاً مستنسخة تتبدى قضايا كثيرة ومشاكل مختلفة تراوح بين الفني والثقافي والاجتماعي وغيرها من الأبعاد.

يذكر أن مسرحية “تجربة أداء”، من إنتاج المسرح القومي السوري وهو من بطولة عامر علي ودلع نادر ومجد نعيم وسينوغرافيا أدهم سفر وموسيقى رامي الضللي وأزياء سهى العلي ومدير منصة يوسف النوري وتقينات رضوان النوري.

ومن الجدير ذكره أن فعاليات الدورة السابعة والخمسين من مهرجان الحمامات الدولي العريق انطلقت في الثامن من شهر تموز المنصرم بعروض مسرحية وموسيقية وكوريغرافية وتستمر لغاية الثامن من الشهر الجاري حيث انعقدت الدورة الأولى منه في صائفة عام 1966 ويعد تظاهرة ثقافية وفنية تقام في المركز الثقافي الدولي بالحمامات شمال شرقي تونس ويعتبر ثاني أهم مهرجان ثقافي تونسي بعد مهرجان قرطاج الدولي.

أماني فروج

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