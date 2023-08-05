استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية بطولية في (تل أبيب) أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية بطولية في “تل أبيب” أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين وذلك رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الشاب كامل أبو بكر22 عاماً أطلق النار على مجموعة من المستوطنين في أحد شوارع “تل أبيب” ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح قبل استشهاده برصاص الاحتلال .

وأكدت المقاومة الفلسطينية أن هذه العملية البطولية رد طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم مشددة على استمرار هذه العمليات والمقاومة ضد الاحتلال بكل أشكالها.

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