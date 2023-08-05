اختتام مهرجان المونودراما المسرحي بعرض “تكات” في ثقافي حماة

حماة-سانا

بعرض حمل عنوان تكات اختتم مساء اليوم مهرجان المونودراما المسرحي والذي أقامته مديرية المسارح والموسيقا بالتعاون مع مديرية الثقافة والمسرح القومي بحماة.

وتناول العرض الذي ألفه وأخرجه محمد تلاوي وتمثيل غدير حمشو قصة فتاة قوية وناجحة تعمل على محاربة المشاكل التي واجهتها بالمجتمع لتصطدم بالعديد من العقبات بطريقها.

وبين مخرج العرض في تصريح لمراسلة سانا أن عرض “تكات” يرمز للساعة والزمن الذي يمر أمامنا ويحمل دعوة للاستمرار بالدفاع عن الحقوق والسعي لتحقيق الطموحات والآمال والتفاؤل بالمستقبل وإكمال الطريق رغم كل الصعاب.

ورأى أن هذا المهرجان مهم كونه يفتح المجال للجيل الصاعد وللفرق الجديدة لتدخل عراك المسرح ليكونوا امتداداً للحراك المسرحي.

من جهته قال مدير الثقافة في حماة سامي طه: أن عرض اليوم ناقد تعرض لقضايا تهم المجتمع من خلال حالة شابة مرت بصعوبات حاولت أن تقول لا في بعض العقبات التي مرت بطريقها في سبيل تطور ونهضة المجتمع.

وأشار إلى أن مهرجان المونودراما المسرحي تميز هذا العام باستقطابه سبعة عروض قدمت من خلالها تجارب لكبار الفنانين في مجال المونودراما واستمرت لمدة أسبوع وتوزعت على المراكز الثقافية في مناطق المحافظة.

سهاد حسن

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