مناقشة قضايا خدمية وتنموية وواقع التجمعات السكنية في طرطوس

طرطوس-سانا

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ضرورة الإسراع بإصدار المخططات التنظيمية واستكمال تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الهامة ذات نسب التنفيذ المرتفعة ووضعها حيز الاستثمار بأسرع وقت ممكن بما يحسن الواقع الخدمي والتنموي في محافظة طرطوس.

وأشار الوزير عبد الطيف خلال اجتماع عقده اليوم في مبنى المحافظة لمناقشة عدد من القضايا الخدمية والتنموية وواقع التجمعات السكنية إلى أهمية مشروع التخطيط الإقليمي وأسس التنمية المستدامة لافتاً إلى أن كل ما تم طرحه سيكون قيد المتابعة والمعالجة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

حضر الاجتماع محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد حبيب حسين ورئيس جامعة طرطوس وأمين عام المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي وعدد من مديري الشركات الإنشائية العامة ومديري المحافظة.

لؤي حسامو

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