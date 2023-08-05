ضبط محطة وقود ومخابز خاصة مخالفة بدرعا

درعا-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا محطة وقود، ومخابز خاصة، وفعاليات تجارية مخالفة في عدة مناطق بالمحافظة.

وبين رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية أحمد كناني في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه تم تنظيم ضبط بمحطة محروقات التقوى في مدينة الشيخ مسكين، بمخالفة الامتناع عن البيع، وضبوط أخرى بمخابز العلي والفايز والجاحد ببلدة إبطع والربيع والمحاميد ببلدة عتمان، بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل.

وأضاف كناني: إن دوريات حماية المستهلك ضبطت 14 فعالية تجارية مخالفة في مناطق مختلفة من المحافظة، بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم تحرير فواتير نظامية.

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