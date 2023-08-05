القوات العراقية تطلق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول إرهابيي (داعش)

بغداد-سانا

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” تشمل الحدود الفاصلة بين ثلاث محافظات من البلاد.

وذكر بيان للخلية نقلته وكالة الأنباء العراقية واع أنه “لملاحقة العناصر الإرهابية المنهزمة والخارجين عن القانون وتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية لحماية أبراج الطاقة الكهربائية، وبإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، انطلقت عملية تفتيش الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات غرب نينوى وصلاح الدين والجزيرة”.

وأشار البيان إلى أن العملية تشمل تطهير مناطق جزيرة الحضر ووادي الثرثار والقرى شرق وادي الثرثار وغرب نينوى لافتاً إلى أن “القوى الأمنية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency