سلوفينيا.. مصرع 3 أشخاص جراء فيضانات وانهيارات طينية

ليوبليانا-سانا

لقي 3 أشخاص مصرعهم في سلوفينيا اليوم بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية التي سببتها الأمطار الغزيرة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدثة باسم الشرطة السلوفينية مايا أدليسيتش قولها إن من بين الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الأوضاع الجوية خلال الساعات الـ 24 الماضية سائحين أجنبيين.

بدورها أعلنت إدارة الدفاع المدني في سلوفينيا اليوم أن جزءاً من مناطق البلاد أصبح معزولاً تماماً، وأن التواصل معه صعب بعد انقطاع التيار الكهربائي عن 16 ألف منزل جراء الظروف الجوية والأمطار الغزيرة في اليومين الماضيين.

وتشهد العديد من دول العالم ظروفاً جوية متطرفة جراء التغير المناخي الذي يؤثر على الوضع على كوكب الأرض بشكل خطير.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency