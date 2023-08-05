مصر.. السيطرة على حريق بمبنى وزارة الأوقاف وسط القاهرة

القاهرة-سانا

أعلنت الإدارة العامة للحماية المدنية المصرية اليوم السيطرة على حريق كبير نشب بمبنى وزارة الأوقاف وسط العاصمة القاهرة دون وقوع إصابات.

وأوضحت الإدارة في بيان أن غرفة عملياتها تلقت بلاغاً بنشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف، فتم على الفور الدفع بسيارات إطفاء وسلم هيدروليكي للسيطرة على النيران، حيث تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق ويتم حالياً إجراء عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وتم إخطار خبراء المعمل الجنائي لرفع آثار الحريق والوقوف على أسبابه.

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