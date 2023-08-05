الرئيس البرازيلي يجدد الدعوة لإنهاء هيمنة الدولار على التجارة الدولية

برازيليا-سانا

جدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الدعوة إلى إنهاء هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة ‏الدولية، معرباً عن أمله في أن تحقق عملة بريكس المدعومة بالذهب هذا الهدف.‏

ونقلت وكالة نوفوستي عن دا سيلفا قوله لوسائل الإعلام قبيل قمة مجموعة بريكس: “إن لدينا في مجموعة بريكس عملتنا الخاصة للتجارة بين البلدان… فلماذا البرازيل بحاجة إلى الدولار للتجارة مع الصين أو الأرجنتين… يمكننا المتاجرة بعملتنا”.

وأوضح أن “بنك بريكس سيكون أكثر سخاء من صندوق النقد الدولي وسيهتم حقاً بمساعدة البلدان، وليس إغراقها”.

وسبق لدا سيلفا أن اقترح فكرة إنشاء نظام دفع ليحل محل الدولار الأمريكي، الأمر الذي قد تحققه قمة بريكس خلال اجتماعها المقبل في جنوب أفريقيا، حيث سيعقد قادة مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا اجتماعهم في جوهانسبرغ، ومن المتوقع أن تتخذ القرار باستخدام العملات الوطنية بدل الاعتماد على الدولار.

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