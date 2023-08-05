إيران تزيح الستار عن معدات وأنظمة عسكرية إستراتيجية جديدة

طهران-سانا

أزيح الستار في إيران اليوم عن أنظمة ومعدات عسكرية إستراتيجية جديدة في مجالات الصواريخ والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية.

وتمت إزاحة الستار عن أنواع طائرات الاستطلاع والاستخبارات والهجوم والقتال وأنواع مركبات الدعم والقيادة وأنظمة التجميع والهجوم والدفاع الإلكترونية في مجال الغابات ومجموعة متنوعة من شاحنات إطلاق صواريخ كروز إلى جانب أنظمة الرادار والقيادة وعدة مئات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 300 و1000 كيلومتر.

وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي خلال مراسم إزاحة الستار أن ايران صمدت لعقود أمام التهديدات والمخاطر، وحققت الاقتدار وتعلمت كيفية تطوير وتعزيز القوة رغم الصعوبات والضغوط والحروب وحافظت على استقلالها وكرامتها.

وحذر سلامي قوات العدوان الموجودة في المنطقة من خطر مخططاتها.

من جانبه اعتبر قائد القوات البحرية للحرس الثوري علي رضا تنكسيري أن تركيب صواريخ مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي وزيادة مدى الكشف لأنظمة الحرب الإلكترونية هي من بين خصائص المعدات الجديدة التي تسلمتها القوات البحرية.

وأوضح تنكسيري أنه تم رفد القوات بمعدات متخصصة ودفاعية وصاروخية وطائرات مسيرة وحرب إلكترونية بميزات جديدة كزيادة المدى وتقليل وقت التحضير والإطلاق الدوراني ومن خلف السواتر والتعامل مع الحرب الإلكترونية وتغيير الهدف بعد إطلاق النار واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وزيادة زمن الطيران والرؤوس الحربية الأكبر والأثقل ومواجهة الحرب الإلكترونية للعدو وإطلاق النار على الأهداف المتحركة والتعرف الدقيق على الأهداف البحرية.

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