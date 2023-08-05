بيلاروسيا: بولندا لم تقدم أدلة واضحة على انتهاكات مزعومة لحدودها

مينسك-سانا

أعلنت بيلاروسيا استلامها مذكرة مع أدلتها من بولندا بشأن انتهاكات مزعومة لحدودها من قبل مروحيات بيلاروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزارة الخارجية البيلاروسية قولها في بيان: “استلمنا مذكرة من السفارة البولندية لدى بيلاروس بشأن الانتهاك المزعوم للمجال الجوي لهذا البلد من قبل مروحيتين بيلاروسيتين في الأول من الشهر الجاري، ونلاحظ أن المذكرة المرسلة لا تحتوي على أدلة قاطعة، بل كانت مستندة إلى بيانات التحكم الموضوعي في رحلات الطائرات”، مجددة التأكيد على عدم وجود أي نية من الجانب البيلاروسي لانتهاك المجال الجوي لدولة مجاورة، بدليل أن الخارجية البيلاروسية أبلغت الجانب البولندي في اليوم السابق بالطريقة المقررة بشأن رحلات الطائرات المروحية المخطط لها في المنطقة الحدودية.

كما دعت الوزارة مرة أخرى الجانب البولندي إلى عدم تصعيد الموقف بشكل مصطنع، مقترحة استئناف حوار كامل بين الإدارات العسكرية في البلدين يتم من خلاله إنهاء هذه الخلافات.

وكانت بيلاروس دعت أمس الأول بولندا إلى عدم تصعيد الأوضاع من خلال اتهام مينسك بانتهاك الحدود من قبل مروحيات عسكرية، أو استغلال ذلك لعسكرة المنطقة الحدودية.

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