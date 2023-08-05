الفاو: حجم توريدات الحبوب من روسيا وأوكرانيا سيؤثر على أسعار الأغذية

روما-سانا

أوضحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أن حجم توريدات الحبوب من روسيا وأوكرانيا سيؤثر على أسعار الأغذية في المستقبل القريب.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الخبير الاقتصادي في المنظمة أوبالي غالكيتي أراتشيلادج قوله في تصريح: “إن تغيرات أسعار الأغذية خلال الأشهر القريبة القادمة ستعتمد إلى حد كبير على عدة عوامل، أبرزها إمكانية الوصول إلى توريدات الحبوب من منطقة البحر الأسود، وقبل كل شيء من أوكرانيا وروسيا، وكذلك مدة سريان القيود على التصدير التي فرضتها الهند على صادرات الأرز من نوع يابونيكا”، مشيراً إلى أن أسعار الأغذية ستتأثر أيضاً بأحوال الطقس الطارئة خلال الأشهر القادمة، بما فيها الجفاف والفيضانات والعواصف وموجات الحر.

وكانت مؤشرات أسعار الأغذية التي نشرتها الفاو مؤخراً أظهرت أنها ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 1.3 بالمئة عن مستوى الشهر السابق، بينما لا تزال أدنى من مستوياتها القصوى التي سجلت في عام 2022 بنسبة 11.8 بالمئة.

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