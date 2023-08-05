ميلان الإيطالي يضم لاعب بلنسية الإسباني يونس موسى إلى صفوفه

روما-سانا

أعلن فريق ميلان الإيطالي اليوم تعاقده مع لاعب فريق بلنسية الإسباني يونس موسى لمدة خمس سنوات.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن ميلان دفع نحو 20 مليون يورو لضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، لتكون هذه الصفقة الثامنة للفريق الذي أنفق نحو 100 مليون يورو في فترة الانتقالات الحالية.

يذكر أن موسى التحق بصفوف بلنسية الرديف عام 2019 ولعب مع الفريق الأول في العام التالي، وخاض 108 مباريات بجميع المسابقات مع الفريق الإسباني، كما شارك في 24 مباراة دولية مع فريق بلاده الولايات المتحدة، وساعده في تحقيق لقب دوري أمم الكونكاكاف للمرة الثانية على التوالي في حزيران الماضي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency