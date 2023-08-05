أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع

لندن-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم بعد عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام، وذلك على خلفية ارتفاع أرباح بعض البنوك ما خفف من قلق المستثمرين إزاء تباطؤ نمو منطقة اليورو.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.3 بالمئة بعد تراجعه نحو ثلاثة بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة.

وقفز سهم بنك كريدي أغريكول الفرنسي 6.1 بالمئة بعد تسجيل أرباح فصلية قوية في حين ارتفع سهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا الإيطالي المملوك للدولة 2.8 بالمئة بعد أن حقق أرباحا أعلى من التوقعات في الربع الثاني.

وكانت البيانات الاقتصادية الضعيفة من أوروبا وآسيا والتخفيض المفاجئ في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة دفعت المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى التراجع 2.4 بالمئة على أساس أسبوعي ليقطع ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب.

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