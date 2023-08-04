استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم في قرية برقة شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها إن الشاب قصي جمال معطان 19عاماً استشهد برصاص الاحتلال خلال اعتداء المستوطنين على القرية.

وذكرت الوكالة أن المستوطنين اقتحموا قرية برقة بحماية قوات الاحتلال واعتدوا على الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد الشاب معطان برصاص الاحتلال وإصابة آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى إحراق سيارتين وتخريب ممتلكات الفلسطينيين.

واستشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وباستشهاد الشاب معطان يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة منذ مطلع العام الجاري إلى 211، إضافة إلى إصابة الآلاف.

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