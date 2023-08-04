استطلاع رأي.. أغلبية الأمريكيين يعارضون تقديم مساعدات إضافية لكييف

واشنطن-سانا

كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأمريكيين يعارضون تقديم الكونغرس مساعدات إضافية لأوكرانيا.

وبحسب وكالة تاس فإن الاستطلاع الذي أجرته شبكة سي إن إن الأمريكية أظهر أن 55 بالمئة من المشاركين رأوا أنه لا ينبغي تخصيص مساعدة إضافية لمصلحة حكومة كييف بينما أيّد 45 بالمئة منهم توفير التمويل في حين اعتبر 51 بالمئة من الأمريكيين أن بلادهم قدمت لأوكرانيا ما يكفيها.

يذكر أن الاستطلاع أنجز خلال الفترة من 1 إلى 31 الشهر الماضي، وشمل 1279 مواطناً أمريكياً بنسبة خطأ قدرت بـ 3.7 درجات.

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