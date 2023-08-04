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إصابة فلسطينيين اثنين بجروح جراء اعتداء الاحتلال على مظاهرة كفر قدوم

2023-08-04

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان بجروح اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على المشاركين في المظاهرة بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

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