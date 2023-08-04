وزير النقل يستكمل مع نظيره العراقي مباحثات التعاون في مجال النقل البري

دمشق-سانا

استكمل وزير النقل المهندس زهير خزّيم ونظيره العراقي رزاق السعداوي مباحثاتهما في جوانب النقل المختلفة بين البلدين الشقيقين، مؤكدين على تكثيف لقاءات الفرق الفنية لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل الشاحنات والترانزيت وخطوط النقل البري، بما يسهل إجراءات عمل السائقين والشحن.

وناقش الوزيران خلال ترؤسهما اجتماع الجمعية العمومية للشركة العراقية- السورية للنقل البري في فندق داما روز بدمشق سبل دفع وتطوير آليات الشركة والوضع الفني للشاحنات وتشكيل لجان مشتركة لدراسة وتعزيز عملها بما يخدم البلدين الشقيقين.

وأكد الوزيران على ضرورة الاستمرار بالعمل لدفع علاقات النقل التي تعتبر مقدمة لتكامل الاقتصاد والتبادل التجاري والسياحي وحركة المسافرين وخاصة الطرق البرية والسكك الحديدية وزيادة الرحلات الجوية، إضافة إلى بحث جوانب مسارات النقل الدولية واستثمار الموقع الجغرافي للبلدين وعمل الموانئ البحرية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

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