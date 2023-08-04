حملة تطوعية لتنظيف محيط الملعب البلدي في دير الزور

دير الزور-سانا

بمشاركة ورشات من كافة الدوائر الخدمية، نفذت محافظة دير الزور اليوم حملة تطوعية لتنظيف منطقة محيط الملعب البلدي والشوارع المؤدية إلى دوار الملعب.

وذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس جرير كاكاخان في تصريح لمراسل سانا أن الحملة التي تشارك فيها ورشات وآليات من مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية والشركة العامة للبناء والتعمير تتضمن ترحيل الأنقاض والنفايات من المنطقة المحيطة بالملعب البلدي الذي تمت المباشرة بإعادة تأهيله، إضافة إلى تنفيذ حملة نظافة شاملة للشوارع والأحياء المحيطة به.

ولفت إلى أن مجلس المدينة وضع خطة عمل لتأهيل الشوارع التي تصل الملعب بأحياء المدينة، إضافة إلى الدوار والساحات المقابلة للمدخل الرئيسي وستتم المباشرة في تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة لتكون جاهزة لاستقبال الأنشطة الرياضية في الملعب البلدي الذي تجري فيه أعمال صيانة للأرضية والمدرجات وباقي المرافق.

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