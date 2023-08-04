منتخب سورية بكرة السلة للرجال يفوز على منتخب إندونيسيا (ب) ودياً

جاكرتا-سانا

حقق منتخب سورية بكرة السلة للرجال فوزاً كبيراً على منتخب إندونيسيا (ب) بنتيجة 84-43 نقطة اليوم في ثاني مبارياته بدورة إندونيسيا الدولية الودية التي تقام في العاصمة جاكرتا، استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وجاءت نتيجة أرباع المباراة جميعها لمصلحة منتخبنا بواقع 25-11 نقطة و19-14 نقطة و19-6 نقاط و21-12 نقطة.

ويلتقي منتخبنا غداً مع منتخب إندونيسيا (أ).

وستستضيف سورية تصفيات المجموعة الثانية في صالة الفيحاء بدمشق في الثاني عشر من الشهر الجاري.

هادي عمران

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