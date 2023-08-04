الدفاع الروسية: إحباط هجمات أوكرانية بالطائرات والزوارق المسيرة على شبه جزيرة القرم

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إحباط هجمات أوكرانية بالطائرات والزوارق المسيرة، حاولت استهداف شبه جزيرة القرم وقاعدة نوفوروسيسك العسكرية الروسية في البحر الأسود.

ونقل موقع (RT) عن الوزارة قولها في بيان: “القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك البحرية ليلا، بزورقين مسيرين تم التصدي لهما وتدميرهما بنيران السفن الروسية”.

ولفت البيان إلى أن “الدفاعات الروسية أحبطت ليلاً محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بالمسيرات على أهداف في القرم، حيث تم تدمير 10 مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية، بينما تم تعطيل ثلاث مسيرات أخرى بالأسلحة الإلكترونية”.

وأكدت الوزارة أنه تم إحباط الهجوم الإرهابي دون وقوع أي إصابات أو أضرار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الثلاثاء الماضي إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف، لاستهداف مواقع في مدينة موسكو بواسطة ثلاث مسيرات.

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