أنطونوف: اتهام روسيا بإثارة أزمة غذاء في العالم جزء من حرب المعلومات

موسكو-سانا

اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن محاولات اتهام روسيا بإثارة أزمة غذاء في العالم جزء من حرب المعلومات الموجهة ضدها.

ونقل موقع (RT) عن أنطونوف قوله أمس ردا على التصريحات المعادية الصادرة عن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بشأن الأمن الغذائي: “إنهم يحاولون توجيه الاتهام إلى روسيا بإثارة أزمة غذاء، واستخدام الغذاء كسلاح معروف في حرب المعلومات التي تشن ضد بلدنا”، وأضاف: “إن الاتحاد الروسي هو الذي يقدم مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي العالمي، حيث يعمل كمورد موثوق للمنتجات الزراعية”.

وأكد أنطونوف أن “المقارنة بين إمكانيات الصادرات الزراعية لروسيا وأوكرانيا لا طائل من ورائه ، فالحصص في الأسواق العالمية تختلف اختلافاً كبيراً”.

وأعرب انطونوف عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون الشامل في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والتعليم والتجارة، ما يساعد على بناء مركز مميز ومؤثر للتنمية العالمية في إفريقيا.

وأوضح السفير الروسي أن النهج الذي تتبعه روسيا لا يتناسب مع منطق الممارسات الاستعمارية الجديدة للغرب، الذي لا يستطيع بناء علاقات متبادلة المنفعة ومتساوية.

وكان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة ديمتري بوليانسكي أكد في وقت سابق أن بلاده ستكون مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب، اذا تم حل مشاكل تصدير المنتجات والأسمدة الروسية.

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