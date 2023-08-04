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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يلتقي أعضاء وفد المؤتمر القومي العربي 2-8-2023

2023-08-04

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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