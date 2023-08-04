اليويفا يستبعد نادي أوساسونا مؤقتاً من أي بطولة أوروبية مقبلة يتأهل إليها

برن-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا استبعاد نادي أوساسونا الإسباني مؤقتاً من أي مسابقة سيتأهل إليها للأندية الأوروبية.

وذكرت وكالة رويترز أن اليويفا فتح إجراءات تأديبية منفصلة ضد النادي المنافس بدوري الدرجة الأولى الإسباني بعد رفعه دعوى أمام محكمة في بامبلونا بإسبانيا بدلاً من محكمة التحكيم الرياضية، مشيراً إلى أنه تم تغريم نادي أوساسونا مبلغ 100 ألف يورو واستبعاده من أي بطولة أوروبية قادمة سيتأهل إليها لعدم احترامه الاختصاص القضائي الحصري لمحكمة التحكيم الرياضية.

من جهته أعلن نادي أوساسونا الذي كان سابع الترتيب في الدوري الإسباني الموسم الماضي أنه لن يستأنف ضد قرار اليويفا.

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