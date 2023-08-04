الخوري شكري توما يوقع كتاب (صدى الإيمان) في حلب

حلب-سانا

احتضن مسرح كنيسة مار جرجس للسريان الأرثوذكس بحلب اليوم حفل توقيع كتاب (صدى الإيمان) للخوري شكري توما الأول.

ويجمع الكتاب خمساً وخمسين مقالة للمؤلف موزعة على ستة أبواب، تتناول الحياة بجانبها الروحي والاجتماعي والإنساني والوطني، ملخصة تجارب ووجهة نظر الكاتب على مر عقود وتجربته في اللاهوت والفلسفة.

وبين الخوري توما في تصريح لمراسل سانا أن الكتاب يلامس مواضيع وجدانية وإنسانية مهمة، ويقدمها بطريقة سلسلة وبالأخص لفئة الشباب، بهدف تعزيز القيم والحفاظ عليها بمنطلق الإيمان المتجسد في الأخلاق والعلاقات الصحية ما بين الشخص والخالق وما بين الشخص وأخيه الإنسان.

بدوره قال مطران حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس المطران بطرس قسيس: (صدى الإيمان) هو أكثر من كتاب، فهو خبرة حياة مجبولة بعرق الخدمة والتضحية، وهو رسالة الله للإنسان في كل عصر، بما يناسب زمانه، وينفعه لخلاص نفسه، سطرها كاتب مرموق وواعظ مفوه، ينتقي كلماته بعناية ويرسلها إلى أذن المستمع وفكر القارئ برقة وسلاسة.

فيما لفت مقدم الكتاب مفتي حلب الشيخ الدكتور محمود عكام إلى أن الكتاب وسيلة وجسر واصل بين القارئ والكتب المقدسة، معتبراً أن الكتاب قدوة وممر إلى الالتزام والتمسك بالإيمان المترجم بالأعمال التي تجمع الناس مع بعضهم حول القيم السامية.

وأوضح رئيس مجلس محافظة حلب الأديب محمد حجازي أن الكتاب ومن خلال نتاجهم الأدبي يصمدون كباقي مكونات المجتمع السوري رغم كل الصعوبات، ويلتفون حول معاني ورمزية الكتاب المطبوع باهتمام شديد، وبالأخص عندما يناقش الناتج الأدبي أموراً تلامس تفاصيل حياة الناس، ويضع قنديلاً لطريقهم نحو الصواب والإيمان.

أوهانيس شهريان

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