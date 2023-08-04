التعليم العالي تعلن عن منح  دراسية مقدمة من كوبا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن 20 منحة دراسية للحصول على درجة الإجازة في الطب البشري من جمهورية كوبا، و10 منح دراسية لمرحلة الدراسات العليا في الاختصاصات المتوافرة هناك للطلاب السوريين الحاصلين على درجة الإجازة في الطب البشري فقط، وذلك للعام الدراسي للعام الدراسي 2023-2024 .

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه شروط التقدم لمنح الحصول على درجة الإجازة في الطب البشري من حاملي الشهادة الثانوية العامة بفرعها العلمي حصراً دورة عام 2022 والدورة الأولى من العام 2023 والوثائق المطلوبة، مع التأكيد أن القبول النهائي للطلاب مرتبط حصراً بموافقة الجهة المعنية في جمهورية كوبا .

ووفق الإعلان ستتم معالجة طلبات الراغبين وانتقاء المرشحين حسب المعدل المئوي في الإجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير، وعلى أساس المعدل المئوي في الإجازة الجامعية.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات إلى مديرية العلاقات الثقافية بالوزارة يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 6-8-2023 ولغاية يوم الخميس 19-10-2023، مبينة أنه يحق للطلاب المتقدمين إلى هذه المنح استرجاع أوراقهم الثبوتية بعد صدور النتائج في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين الأصلاء والاحتياطيين.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال موقعها الإلكتروني .

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