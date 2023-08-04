أمسية غنائية لجمعية دنيا الفن بالسويداء بمناسبة عيد الجيش

السويداء-سانا

أحيت جمعية دنيا الفن في السويداء أمسية غنائية مساء اليوم على مسرح قصر الثقافة بالسويداء وذلك بمناسبة عيد الجيش العربي السوري.

وتضمنت الأمسية أغاني وطنية من وحي المناسبة أداها كل من الفنانين داود رضوان وغالب مان الدين ولؤي العقباني، بمشاركة فرقة جمعية دنيا الفن الموسيقية بقيادة المايسترو محمد كنعان، بالإضافة إلى قصيدة شعرية ألقاها الشاعر باسم عمرو تغنت ببطولات الجيش العربي السوري والتضحيات التي قدمها في سبيل عزة الوطن وأمنه واستقراره.

وأشار رئيس جمعية دنيا الفن بالسويداء الفنان داود رضوان في تصريح لمراسل سانا إلى أن الأمسية هي تحية محبة وتقدير ووفاء لتضحيات أبطال الجيش والقوات المسلحة، الذين يرسمون ببطولاتهم فجر سورية المشرق ويكتبون بأحرف من نور أنصع صفحات المجد والعزة والفخار.

وتأسست جمعية دنيا الفن بالسويداء عام 2012 وتهدف إلى دعم المواهب الفنية في الغناء والموسيقا والمسرح والفنون الشعبية، وتشكيل فرق موسيقية وفرق فنون شعبية لإحياء التراث، والتواصل مع الجمعيات الأهلية والفنية وإقامة النشاطات والمهرجانات الفنية والتراثية.

سهيل حاطوم

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